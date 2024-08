Strom aus einer 4,2 MW starken PV-Anlage soll künftig mehr als die Hälfte der Stahlblechproduktion am Standort Neuwied von ArcelorMittal versorgen. Partner ist das Unternehmen Enverio. Die ArcelorMittal Auto Processing Deutschland fertigt ihre Stahlbleche am Standort Neuwied künftig zur Hälfte mit Solarstrom vom eigenen Firmendach. Wie das Unternehmen mitteilte, setzt es gemeinsam mit Enverio für sein Stahl Service Center (SSC) in Neuwied ein großes Fotovoltaik-Dachprojekt um. Als ausführendes Unternehmen ...

