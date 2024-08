Nach einem starken Vorjahr, welches ein Wachstum von rund acht Prozent auf 488 Millionen Euro brachte, ist All for One auch im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 (per 30.9.) gut im Geschäft. Möglich macht dies die Umstellung vieler SAP-Nutzer auf die aktuellen SAP-Lösung S/4HANA, die inzwischen unter den Begriffen "RISE with SAP" und "GROW with SAP" vermarktet wird.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...