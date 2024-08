Die Roche-Aktie zeigte sich am Handelstag bemerkenswert widerstandsfähig inmitten eines schwankenden Marktumfelds. Mit einem Tageshoch von 276,80 CHF und einem Tagestief von 274,20 CHF bewegte sich das Wertpapier in einer engen Spanne, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet. Das Handelsvolumen von über 248.000 Aktien unterstreicht das anhaltende Interesse der Anleger an dem Schweizer Pharmariesen.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 9,80 CHF je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 263,67 CHF sehen Experten noch Potenzial für Kursrückgänge. Interessanterweise liegt das aktuelle 52-Wochen-Hoch bei 287,40 CHF, was einen Abstand von etwa 4,3 Prozent zum aktuellen Kurs markiert. Die Veröffentlichung [...]

