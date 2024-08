Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter digitaler Plattformen für KI, 5G und Cloud-native Technologien für die Telekommunikationsbranche, veröffentlichte jetzt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024, die stabile Umsätze, einen positiven freien Cashflow, erweiterte Produktangebote und die Übernahme neuer Logos widerspiegeln.

Erstes Halbjahr (Januar bis Juni 2024)

Nettoumsatzerlöse von 34,9 (34,8) Millionen EUR. Der währungsbereinigte Nettoumsatz stieg um 5 auf 40,8 Millionen EUR.

Bereinigtes Betriebsergebnis von 10,9 (9,8) Millionen EUR.

Freier Cashflow von 0,8 (-0,8) Mio. EUR.

Der Gewinn je Aktie betrug 0,22 EUR (0,02*).

*Am 19. April 2024 führte Tecnotree eine Aktienzusammenlegung (Reverse Split) durch, d.h. die Verringerung der Anzahl der Aktien, wobei jeweils 20 alte Aktien des Unternehmens einer neuen Aktie entsprechen.

Wichtigste Erfolge:

Neukundenakquisitionen: Es konnten 6 neue Kunden auf globalen Wachstumsmärkten wie Südafrika, Mexiko, Peru, Brasilien, Uganda und Kenia gewonnen werden.

Es konnten 6 neue Kunden auf globalen Wachstumsmärkten wie Südafrika, Mexiko, Peru, Brasilien, Uganda und Kenia gewonnen werden. Digital-Stack-Lieferungen: Im ersten Halbjahr 2024 wurden 10 erfolgreiche Projekte zur digitalen Transformation für wichtige Kunden abgeschlossen, unter anderem für die STC Group, Ooredoo Tunisia, Betriebsgesellschaften (OpCos) der MTN Group, Zain und Emtel.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden 10 erfolgreiche Projekte zur digitalen Transformation für wichtige Kunden abgeschlossen, unter anderem für die STC Group, Ooredoo Tunisia, Betriebsgesellschaften (OpCos) der MTN Group, Zain und Emtel. Erweiterung von Produktmerkmalen: Im ersten Halbjahr 2024 wurden dem Digital Stack 600 neue Produktmerkmale hinzugefügt, wodurch Schlüsselbereiche wie die Multitenancy-Funktionen, AIML, Cloud-Nativität, Campaign as a Service, Marketplace for API und die IOT-Monetarisierung verbessert wurden.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden dem Digital Stack 600 neue Produktmerkmale hinzugefügt, wodurch Schlüsselbereiche wie die Multitenancy-Funktionen, AIML, Cloud-Nativität, Campaign as a Service, Marketplace for API und die IOT-Monetarisierung verbessert wurden. Gartner® Magic Quadrant: Im ersten Halbjahr 2024 wurden dem Digital Stack 600 neue Produktmerkmale hinzugefügt, wodurch Schlüsselbereiche wie die Multitenancy-Funktionen, AIML, Cloud-Nativität, Campaign as a Service, Marketplace for API und die IOT-Monetarisierung verbessert wurden.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden dem Digital Stack 600 neue Produktmerkmale hinzugefügt, wodurch Schlüsselbereiche wie die Multitenancy-Funktionen, AIML, Cloud-Nativität, Campaign as a Service, Marketplace for API und die IOT-Monetarisierung verbessert wurden. Gartner ® Hype Cycles Die Tecnotree-Plattform Moments wurde in drei Hype Cycles anerkannt: Enterprise Communication Services, Private Mobile Network Services und Operations and Automation in the Communications Industry for Partner Ecosystem Management and CSP Digital Marketplaces. Tecnotree Moments wurde als wichtiger Innovationsimpuls angesehen, der CSPs bei ihren vertikalen und horizontalen Monetarisierungsstrategien unterstützt.

® Die Tecnotree-Plattform Moments wurde in drei Hype Cycles anerkannt: Enterprise Communication Services, Private Mobile Network Services und Operations and Automation in the Communications Industry for Partner Ecosystem Management and CSP Digital Marketplaces. Tecnotree Moments wurde als wichtiger Innovationsimpuls angesehen, der CSPs bei ihren vertikalen und horizontalen Monetarisierungsstrategien unterstützt. TM Forum Excellence Awards: Tecnotree Moments wurde als einer der Finalisten bei den TM Forum 2024 Excellence Awards für die Monetarisierung von B2B2C-Netzwerken im Gesundheitswesen ausgezeichnet.

Tecnotree Moments wurde als einer der Finalisten bei den TM Forum 2024 Excellence Awards für die Monetarisierung von B2B2C-Netzwerken im Gesundheitswesen ausgezeichnet. Strategische Partnerschaften: Tecnotree stieß auf großes Interesse von SI-Partnern und Hyperscalern. Tecnotree verstärkt weiterhin die Allianzen mit HCL Tech und Microsoft Azure, um die Marktreichweite zu vergrößern, was den SI-Ready-Status von Tecnotree verdeutlicht und weltweit auf Interesse stößt.

Tecnotree stieß auf großes Interesse von SI-Partnern und Hyperscalern. Tecnotree verstärkt weiterhin die Allianzen mit HCL Tech und Microsoft Azure, um die Marktreichweite zu vergrößern, was den SI-Ready-Status von Tecnotree verdeutlicht und weltweit auf Interesse stößt. Markteinführung von Sensa Certifai: Tecnotree brachte Tecnotree Certifai auf den Markt, das die Anforderungen der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz (EU AI Act) erfüllt und Tecnotree als einzigen Hauptakteur in der Telekommunikationsbranche positioniert, der in der Lage ist, europäische CSPs in den Bereichen Vertrauen und Governance zu unterstützen. Dies ist von großer Bedeutung für CSPs in Europa, die gemäß Anhang III zum EU AI Act 2024 in die Kategorie "hohes Risiko" fallen.

Erklärung des CEO:

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, erklärte: "Unser Ergebnis im ersten Halbjahr ist Ausdruck unserer Widerstandsfähigkeit und unserer strategischen Ausrichtung. Trotz der Herausforderungen des Marktes konnten wir den positiven freien Cashflow verbessern, den Umsatz stabil halten und erhebliche betriebliche Effizienzsteigerungen bei den Lieferungen und Zahlungseingängen erzielen. Unsere strategische Ausrichtung auf die digitale Transformation und die Kostenoptimierung hat unsere Performance im ersten Halbjahr 2024 deutlich verbessert. Mit der Gewinnung neuer Kunden, einzigartigen Produktangeboten, Analystenvalidierungen und strategischen Partnerschaften sind wir gut darauf vorbereitet, weitere Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Ich freue mich sehr über das Wertversprechen, das die Produkteinführung von Sensa Certifai dem europäischen CSP-Markt im Hinblick auf die Stärkung von Vertrauen, Governance und Transparenz für die Kunden bringt."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) und die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Technologiebörse Nasdaq in Helsinki notiert (TEM1V).

