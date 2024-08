Der DAX hat sich nach einer zwischenzeitlich deutlichen Korrektur am Freitag freundlich ins Wochenende verabschiedet. Er gewann am Ende 0,2 Prozent auf 17.722,88 Zähler. Damit gelang auch auf Wochensicht ein moderates Plus. Und auch der Start in die neue Woche dürfte freundlich ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent höher auf 17.801 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart relativ ruhig. Einige Unternehmen veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Es berichten ...

