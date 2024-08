Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn an seine jüngste Erholung angeknüpft. Dem Leitindex Dax winkt der fünfte Börsentag in Folge mit Kursgewinnen. Auch die BASF-Papiere starten mit einem moderaten Plus in die neue Handelswoche. Das ist für Anleger nach der Talfahrt der vergangenen Monate jetzt wichtig.Der deutsche Leitindex hat mittlerweile etwa die Hälfte des Kurseinbruchs vom Monatsanfang wettgemacht. Auslöser des Kursrutsches waren teils Ängste vor einer US-Rezession nach schwachen Konjunkturdaten, ...

