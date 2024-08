FRANKFURT (dpa-AFX) - Anfängliche Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn sind rasch wieder verflogen. Nach zwei Handelsstunden drehte der Dax am Montag ins Minus. Damit ist die Erholung der vergangenen vier Börsentage erst einmal beendet. Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit 17.715 Punkten moderat im Minus. Vom Tief vor einer Woche hatte sich der Dax um gut 4 Prozent nach oben gearbeitet.

"Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibt weiter bestehen", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Blinde Euphorie sei auch nach der jüngsten Erholung nicht angebracht, Anleger sollten sich nach wie vor gegen neuerliche Verluste absichern.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag mit 24.232 Zählern wie der Dax leicht im Minus. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tat sich kaum etwas.

Die Stagnation am Markt könnte auch an fehlenden Impulsen liegen, denn zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein Dax-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht. Analysten sprachen von starken Geschäftszahlen des Rückversicherers. Der Aktienkurs stieg an der Dax-Spitze um knapp 4 Prozent und ist nicht mehr weit von einem Rekordhoch entfernt.

Eine neue Kaufempfehlung der Warburg Bank brachte den Anteilen von Rheinmetall ein Kursplus von 1,3 Prozent ein. Puma-Aktien profitierten mit plus 2 Prozent von einer Kaufempfehlung der Baader Bank.

Aktien von Thyssenkrupp gaben um 0,8 Prozent nach. Das vom Vorstand vorgestellte Restrukturierungsprogramm für das Stahlgeschäft wurde am Wochenende zwar beraten, aber noch nicht beschlossen. Ein Händler sprach vom Fehlen einer klaren Strategie des Industriekonzerns.

Nach endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters Hypoport stieg der Aktienkurs des im SDax der Kleinwerte enthaltenen Titels um mehr als 7 Prozent./bek/men

DE0008402215, DE0006969603, DE0007030009, DE0007500001, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE0005493365