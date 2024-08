Taufkirchen (ots) -Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH gibt bekannt, dass der Handel mit ihrer Anleihe (WKN: A383EA) an der Frankfurter Börse wieder störungsfrei läuft. Vom 05. bis 09. August 2024 traten technische Probleme auf, die jedoch inzwischen vollständig behoben wurden. Die Anleihe der TitanSafe Schließfachanlagen GmbH kann wieder uneingeschränkt gezeichnet werden.Über die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH: Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert hat. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schliessfachlösungen zu werden.Der Wertpapierprospekt für die TitanSafe-Anleihe ist veröffentlicht und kann kostenlos unter www.titansafe.de/investorrelations heruntergeladen werden. Der Erwerb der Anleihe ist mit Risiken verbunden, die zu einem Teil- oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können.Kontakt:TitanSafe Schliessfachanlagen GmbHEmail: info@titansafe.deWeb: www.titansafe.deTel: +49 89 99734167Original-Content von: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174662/5842171