The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2024



ISIN Name

CA0079756007 AETERNA ZENTARIS INC.

CA7005632087 PARK LAWN CORP.

DE0006967805 PRO DV AG O.N.

SE0018168742 ARCEDE PHARMA AB

US61023L1089 MONOPAR THERAP. -,001

US87224V1089 TC BANCSHARES INC. DL-,01

US89532E2081 TREVENA INC. DL-,001

US92747V1061 VINTAGE WINE ESTATES INC.