USU stattet TU Braunschweig mit Lösung für Software Asset Management aus Möglingen, 13. August 2024. USU hat ein von der Technischen Universität Braunschweig ausgeschriebenes Projekt zur Implementierung einer zentralen Lösung für Software Asset Management (SAM) gewonnen. Das System wird als Software-as-a-Service im USU-eigenen Rechenzentrum in Aachen betrieben. Mittelfristiges Ziel der TU-Braunschweig ist die Umsetzung eines ganzheitlichen IT Asset Managements zur transparenten Steuerung sämtlicher IT-Güter über den gesamten Lebenszyklus. In einem ersten Schritt soll USU License Management eine stets aktuelle zentrale Sicht auf die gekauften und genutzten Softwarebestände aller Fakultäten der TU Braunschweig sicherstellen. Neben der Revisions- und Audit-Sicherheit in diesem Bereich erwarten die Verantwortlichen durch die Konsolidierung der Lizenzdaten auch signifikanten Kosteneinsparungen - vor allem bei den großen Software-Vendoren wie z.B. Microsoft. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten USU waren neben der Funktionstiefe der SAM-Software die ausgeprägten Discovery-Fähigkeiten der Lösung, die Beratungs-Expertise von USU sowie die erfolgreiche Umsetzung ähnlicher Projekte. Zudem bietet das etablierte USU-Portfolio die Option, künftig weitere IT Management-Module zu integrieren. "Auch Universitäten und Hochschulen werden durch die zunehmend komplexer werdenden Vertragsbedingungen für Software vor große Herausforderungen gestellt. Daher freuen wir uns, die TU Braunschweig aktiv unterstützen zu können", so Achim Rudolph, Senior Vice President und Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

