Die Evotec-Aktie verzeichnete am Dienstagmorgen einen erfreulichen Auftakt, angetrieben von einer bedeutenden Ankündigung des Hamburger Biotech-Unternehmens. Im Mittelpunkt steht die Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit dem Pharmariesen Bristol Myers Squibb zur Entwicklung einer Pipeline von sogenannten Molecular Glues. Diese Zusammenarbeit, die ihren Ursprung im Jahr 2018 hat und 2022 erweitert wurde, zielt auf hochwertige Targets im Bereich der Onkologie und darüber hinaus ab. Als Folge dieser Kooperation erhält Evotec leistungs- und programmabhängige Zahlungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar.

Positive Marktreaktion

Die Nachricht wurde von Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem deutlichen Kursanstieg widerspiegelte. Im XETRA-Handel verzeichnete die Evotec-Aktie zeitweise ein Plus von 3,80 Prozent und notierte bei 5,60 Euro. Diese Entwicklung unterstreicht das [...]

