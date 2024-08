Anfang August ist die Aktie des Versorgers E.on am Ausbruch über die 13-Euro-Marke gescheitert. Den folgenden kräftigen Abverkauf hat der Titel inzwischen wieder etwas minimiert, jedoch noch nicht aufgeholt. Frische Impulse dafür könnten die Q2-Zahlen liefern, die E.on am Mittwoch präsentiert. Die Vorzeichen stehen gut.Nachdem die E.on-Aktie an der 13-Euro-Marke abprallte, folgte zunächst ein deutlicher Rücksetzer bis auf 11,81 Euro am vergangenen Dienstag. Seither haben allerdings die Bullen wieder ...

