Santander wird Leasing- und Finanzierungspartner von Xpeng in Deutschland. Die Zusammenarbeit startet mit den bereits verfügbaren Modellen G9 und P7. Im Laufe des August kommt der G6 hinzu. Die genauen Konditionen, die Xpeng gemeinsam mit Santander Deutschland anbietet, werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Der chinesische Hersteller und VW-Partner bietet seit Mai 2024 die E-Limousine P7 und den SUV G9 in Deutschland an. Die Preise beginnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...