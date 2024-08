EQS-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Halbjahresbericht

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SINGULUS TECHNOLOGIES - Neuordnung der Finanzierung - Veröffentlichung des Halbjahresberichtes verzögert sich Kahl am Main, den 13. August 2024 - Aktuell verhandelt der Vorstand von SINGULUS TECHNOLOGIES mit Triumph Science and Technology Group Co. Ltd., mit Sitz in Peking ("Triumph"), über die Neuordnung der Finanzierung. Hintergrund ist die schriftliche Zusage von Triumph, die Gesellschaft bis zum Abschluss, einer Rückführung oder erfolgreichen Abwicklung bestimmter aktuell bestehender Finanzierungsbausteine und Verträge, längstens aber bis zum Ablauf des 31. März 2025 so hinreichend mit liquiden Mitteln auszustatten, dass die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen kann. Die Neuordnung der gesamten Finanzierung zwischen SINGULUS TECHNOLOGIES und Triumph konnte bis zum heutigen Tag noch nicht hinreichend geklärt werden. Vor diesem Hintergrund verschiebt die Gesellschaft die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2024, der zum 14. August 2024 vorgesehen ist, bis zur finalen Klärung mit Triumph. Der erfolgreiche Abschluss der Gespräche mit Triumph wird bis zum 23. August 2024 erwartet. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de



