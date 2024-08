© Foto: Unsplash



Halbleiter-Aktien haben in den vergangenen Wochen stark korrigiert. Geht es nach einem Analysten der Bank of America dürfen Anleger erst ab Oktober auf nachhaltige Besserung hoffen!Hinter Halbleiter-Aktien wie AMD, Intel und Nvidia liegt in diesem Jahr eine irre Achterbahnfahrt. Vor allem AMD und Nvidia konnten in 2024 bereits beträchtliche Gewinne verzeichnen, während Intel nach einem desaströsen Quartalsbericht auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren gefallen ist. Nach der scharfen Korrektur in den vergangenen Wochen eint jedoch alle Anleger, egal ob bei Intel oder AMD und Nvidia sowie anderen Halbleiter-Aktien, die Hoffnung auf eine schnelle Erholung. Die jedoch könnte auf …