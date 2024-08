Die Roche-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um 0,7 Prozent auf 279,70 CHF, wobei das Tageshoch bei 280,50 CHF lag. Diese positive Entwicklung erfolgte trotz der allgemeinen Marktvolatilität und unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Pharmariesen.

Langfristige Perspektiven bleiben vielversprechend

Obwohl der aktuelle Kurs noch 3,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 287,40 CHF liegt, zeigt sich eine deutliche Erholung vom Jahrestief. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 9,80 CHF je Aktie, was die Attraktivität des Wertpapiers für Anleger steigert. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 263,67 CHF und einer erwarteten Gewinnprognose von 18,37 CHF pro Aktie für 2024 bleiben die langfristigen Aussichten für Roche-Aktionäre positiv.

