Der DAX hat am Dienstag weitere Zugewinne verzeichnen können. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 17.812,05 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch könnte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 17.857 Zähler.Im Blickpunkt stehen heute die US-Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank.Auf Unternehmensseite steht eine ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...