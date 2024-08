© Foto: adobe.stock.com



Die Quartalsberichtssaison im Cannabis-Sektor hat ihren Höhepunkt überschritten. Die Unternehmen verpassten es letztendlich, nach den Enttäuschungen der Vorquartale Aufbruchsstimmung zu kreieren.Die Bedeutung von Quartalsberichten Die Kurse der Cannabis-Unternehmen sind nicht zuletzt wegen großer Enttäuschungen in vorherigen Quartalsberichten da angekommen, wo sie jetzt stehen. In den Vorquartalen verspielte ein nicht unerheblicher Teil der Unternehmen das Vertrauen der Anleger durch katastrophale Geschäftszahlen. Entsprechend muss es nunmehr darum gehen, das Vertrauen durch robuste Quartalsberichte zurückzugewinnen. Nicht allen Unternehmen gelang dieses in der aktuellen Berichtssaison. …