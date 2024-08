Die Berichtssaison nimmt am Mittwoch in Deutschland noch einmal richtig an Fahrt auf. Mehrere Unternehmen aus der DAX-Familie haben zur Wochenmitte frische Zahlen präsentiert, darunter auch der Düngemittel- und Kali-Spezialist K+S. Sowohl Umsatz als auch das EBITDA konnte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr steigern.K+S profitiert weiterhin vom Geschäft mit Spezialdüngern insbesondere in Europa. Diese erzielen höhere Preise als etwa Standardware im wichtigen Markt Brasilien.Der Umsatz des MDAX-Konzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...