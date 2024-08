Die Roche-Aktie zeigte am Freitag eine volatile Entwicklung an der Schweizer Börse. Trotz eines insgesamt positiven Marktumfelds, geprägt von schwindenden Rezessionssorgen in den USA und der Aussicht auf baldige Zinssenkungen, verzeichnete der Pharmariese leichte Kursverluste. Im Tagesverlauf pendelte die Aktie zwischen 280,00 CHF und 283,00 CHF, was die Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Dennoch bleibt das langfristige Potenzial des Unternehmens intakt, mit einem 52-Wochen-Hoch von 287,40 CHF in greifbarer Nähe.

Analystenschätzungen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für Roche einen Gewinn von 18,37 CHF je Aktie im laufenden Jahr. Die Dividendenerwartung liegt bei 9,80 CHF, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 263,67 CHF sehen Analysten noch Luft nach unten, was die kurzfristige Vorsicht der Investoren erklären könnte. Die nächsten Quartalszahlen, die für Ende Januar 2025 erwartet werden, dürften weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

