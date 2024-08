Module der Serie Vertex N 720W von Trinasolar haben zeigen im UV300 Test eine Degradation von 1,6 Prozent gezeigt, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der UV-Test, bei dem die PV-Module von Trinasolar so gut abschnitten, fand am General Certification Centre (CGC) in China statt. Laut Trinasolar ist dieser um das Zwanzigfache anspruchsvoller als der UV-Zertifizierungstest der IEC (UV 15). Beim Test UV300 erfolgt eine frontale Betrahlung mit 300 kWh/m2. Die Strahlung im Test entspreche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...