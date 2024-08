Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Living Fund legt Basis für künftiges Wachstum und reduziert Fremdfinanzierungsquote vorzeitig durch gezielte Immobilienverkäufe



20.08.2024 / 06:30 CET/CEST





Medienmitteilung, 20. August 2024





Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 20. August 2024 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat seit Jahresbeginn 2024 dreizehn Immobilien im Wert von rund CHF 184 Mio. veräussert. Diese strategischen Verkäufe stärken das Portfolio und senken die Fremdfinanzierungsquote frühzeitig unter das regulatorische Maximum - von 43 Prozent Ende 2023 auf 31,5 Prozent. Damit erreicht der Fonds einen wichtigen Meilenstein.

Das Management von Helvetica hat gezielte Massnahmen ergriffen, um die Positionierung des HSL Fund im Markt zu festigen, das Portfolio zu schärfen und den Fonds für das zukünftige Wachstum solide zu positionieren.

Es wurden konsequent Liegenschaften veräussert, die aufgrund ihrer Performance oder Lage nicht im Fokus der Anlagestrategie liegen. Diese Portfoliooptimierung wird die Bruttorendite auf über 4 Prozent steigern und die Nettorendite um 25 Basispunkte auf rund 3,4 Prozent verbessern, während gleichzeitig die Leerstandsquote des Fonds auf unter 4 Prozent gesenkt wird. Die Verkäufe schärfen das Profil des HSL Fund und stärken die Stabilität sowie die Ertragskraft des Portfolios.

Nach Abschluss der noch geplanten Verkäufe, welche voraussichtlich bis Ende September 2024 abgeschlossen sein werden, wird sich die Fremdfinanzierungsquote im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent einpendeln. Damit ist die Grundlage für eine langfristige Stärkung des Fonds gelegt.

Wie bereits im April 2024 kommuniziert, wurde die Verwaltungsgebühr (Management Fee) rückwirkend zum Jahresbeginn von 0,70 Prozent auf 0,45 Prozent signifikant reduziert. In Kombination mit den anderen Massnahmen positioniert dies den Fonds als attraktives Anlagevehikel im Vergleich zu den Mitbewerbern. Mit einem Nettoinventarwert (NAV) von rund CHF 102 pro Anteil nach den bereits erfolgten Verkäufen bietet der Fonds ein starkes Fundament, um weiter zu wachsen und an Wert zu gewinnen.

Die Anlagestrategie fokussiert verstärkt auf suburbane Wohnlagen in Wachstumsregionen. Der Fokus liegt insbesondere auf Immobilien im tieferen Mietzinssegment, das von einer breiten Bevölkerungsgruppe nachgefragt wird. Die kontinuierliche Zu- und Binnenwanderung in den suburbanen Raum erhöht die Nachfrage zusätzlich. Durch kosteneffiziente Sanierungen, einschliesslich energetischer Optimierungen, will der Fonds zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes beitragen und den Bedürfnissen der Zukunft entsprechen.

Mit diesen Massnahmen präsentiert sich der HSL Fund in einer starken Position und ist bereit für die nächste Wachstumsphase. Der Fonds bleibt seinem Ziel treu, für seine Investoren langfristig stabile und attraktive Renditen zu erzielen.

Weiterführende Information: Am 3. September 2024 wird der Halbjahresbericht des HSL Fund gemeinsam mit denjenigen des Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) veröffentlicht.

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter

Helvetica.com

Medienkontakt

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com Patricia Neupert

Head Marketing & Communications



T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegru¨ndet, ist eine fu¨hrende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund fu¨r Kommerzimmobilien, der HSO Fund fu¨r kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund fu¨r Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement fu¨r eine nachhaltige Zukunft beru¨cksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. Helvetica.com



Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschu¨ttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes u¨ber die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Ru¨ckgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie fu¨r die laufende oder zuku¨nftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Ru¨cknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberu¨cksichtigt. Die fu¨r einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfu¨gung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.

Ende der Medienmitteilungen