BHB Brauholding: Bierabsatz von Flutkatastrophe betroffen

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG habe laut GBC das erste Halbjahr schwächer als erwartet abgeschlossen. Die verzeichneten Absatz- und Umsatzeinbußen seien u.a. auf die Hochwasserkatastrophe im Hauptabsatzgebiet Bayern im Juni zurückzuführen. Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer sehen das Unternehmen aber dennoch auf einem guten Weg und erwarten für die Zukunft steigende Umsatzerlöse. Sie ermittelten ein Kursziel in Höhe von 3,65 Euro je Aktie und bleiben beim Rating "Kaufen".

Nach Darstellung von GBC habe die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG das erste Geschäftshalbjahr unter den Erwartungen abgeschlossen. Unter anderem durch die Hochwasserkatastrophe im Hauptabsatzgebiet Bayern im Juni sei es zu Absatz- und Umsatzeinbußen geführt, darüber hinaus belasten die weiterhin hohen Beschaffungs- und Produktionskosten das EBITDA. Konkret habe BHB zum Halbjahr ein EBITDA in Höhe von 0,89 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Rückgang von 11,0 Prozent entspreche. Insgesamt sei es dem Unternehmen dennoch gelungen, trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen, ein positives Halbjahresergebnis in Höhe von 0,05 Mio. Euro (Vorjahr: 0,18 Mio. Euro) zu erzielen.

Die BHB-Geschäftsführung habe im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 die Guidance für das Gesamtjahr 2024 bestätigt und zeige sich für den weiteren Geschäftsverlauf 2024 positiv gestimmt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte BHB einem Umsatz zwischen 18,15 Mio. Euro und 20,06 Mio. Euro.

Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer erwarten analog zur Guidance des Unternehmens für 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 19,36 Mio. Euro. Auch für die folgenden Geschäftsjahre gehen sie von steigenden Umsatzerlösen aus. Dies basiere auf einem erwarteten Anstieg des Gesamtgetränkeabsatzes, in Verbindung mit einem vorteilhaften Produkt-Preis-Mix und Absatzzuwächsen in allen Vertriebskanälen. Die GBC-Analysten haben daraufhin ein Kursziel in Höhe von 3,65 Euro je Aktie ermittelt und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

