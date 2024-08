Die fünf Solarparks stehen auf zwei ehemaligen Militärstützpunkten in Zentral- und Südwestfrankreich. Vor dem Bau der Anlagen mussten dort Minen geräumt werden. Die Flächen zwischen den Modulreichen werden von Schafen beweidet. Baywa re hat den Bau von zwei Solarclustern auf ehemaligen Militärstützpunkten in Zentral- und Südwestfrankreich abgeschlossen. Die insgesamt fünf Solarparks kommen mit ihren über 300. 000 Modulen auf eine Leistung von zusammen 136 Megawatt. Zwei der Anlagen stehen auf der stillgelegten Militärbasis La Martinerie bei Châteauroux in Zentralfrankreich. Der Solarpark "Greenberry" ...

