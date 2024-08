Die Anlage am Shell-Standort in Wessling bei Köln soll 2027 in Betrieb gehen. Shell will mit dem Wasserstoff Kraftstoffe und andere Energieträger klimafreundlicher machen. Zudem liefert Linde zwei 100-Megawatt-Elektrolyseure an RWE. Seit vielen Jahren betreibt Shell in Wessling bei Köln eine Raffinerie, die Rohöl verarbeitet. Damit ist dort demnächst Schluss: Die Raffinerie wird zu einem Chemie- und Energiepark, in dem Shell klimafreundlichere Grundöle produzieren will. In diesem Zuge hat Shell nun eine Vereinbarung mit Linde über den Bau eines 100-Megawatt-Elektrolyseurs getroffen, der grünen ...

