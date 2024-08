Entgegen der Hoffnung der Chemiekonzerne BASF, Evonik oder Lanxess nimmt die Konjunktur in vielen wichtigen Zielmärkten auch im Jahre 2024 nicht wirklich Fahrt auf. So dürfte sich die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank auch in den kommenden Monaten vergleichsweise schwach entwickeln. Die erwartete, langsame Belebung der Konjunktur werde sich weiter hinauszögern, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Unter anderem wegen enttäuschender Exporte ...

