The following instruments on XETRA do have their first trading 21.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.08.2024Aktien1 AU000000BKW4 Brickworks Ltd.2 AU000000CDA3 Codan Ltd.3 AU000000LYL7 Lycopodium Ltd.4 US87165B4005 Synchrony Financial PRF B5 CA0074082060 Aduro Clean Technologies Inc.6 CA30336Y1079 F3 Uranium Corp.Anleihen1 DE000A383QQ2 Amprion GmbH2 USU2214LAB46 Arcosa Inc.3 US26441CCG87 Duke Energy Corp.4 US33938XAF24 Flex Ltd.5 XS2887185127 Volvo Treasury AB6 DE000A383QR0 Amprion GmbH7 US25179MBG78 Devon Energy Corp.8 US25179MBH51 Devon Energy Corp.9 US29717PBA49 Essex Portfolio L.P.10 DE000A1RQEX0 Hessen, Land11 XS2886191589 ING Groep N.V.12 US756109CQ54 Realty Income Corp.13 XS1902171591 Ukraine, Republik14 US91282CLA70 United States of America15 US912810UD80 United States of America16 DE000CZ45YX5 Commerzbank AG17 DE000HLB44P1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB5873 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB5832 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 CH1371736807 Roche Kapitalmarkt AG21 CH1371736823 Roche Kapitalmarkt AG22 CH1371736815 Roche Kapitalmarkt AG23 XS2887184401 Volvo Treasury AB