Der Q2-Bericht von Photon Energy zeigt einen Umsatzanstieg um 14% auf EUR 23,9 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist auf eine starke Leistung in den Bereichen Stromerzeugung, Ingenieurdienstleistungen und Kapazitätsmarkt zurückzuführen, wird jedoch durch einen Komponentenhandelsmarkt gebremst, der nach wie vor durch ein Überangebot und Preisdruck gekennzeichnet ist. Das EBITDA verbesserte sich aufgrund eines vorteilhaften Mix-Effekts erheblich, wobei sich die Marge gegenüber dem Vorjahr auf 22% fast verdoppelte. Die bereinigte Eigenkapitalquote von 25,6 % lag nahe an den 25,0 %, die von den Covenants der grünen Anleihe gefordert werden, was auf Währungsbelastungen durch einen stärkeren EUR zurückzuführen ist. Das Management bestätigte seine Prognose für das GJ24 und ist der Ansicht, dass die anhaltend positive Entwicklung der Rentabilität im zweiten Halbjahr in Verbindung mit der Inbetriebnahme der verbleibenden Kapazitäten in Rumänien sicherstellen wird, dass das Unternehmen über der kritischen Schwelle bleibt. Allein die Inbetriebnahme der rumänischen Kapazitäten könnte zu einem OCI von ca. EUR 3 Mio. führen, was die bereinigte Eigenkapitalquote um ca. 90 Basispunkte erhöht und somit das Risiko eines Rückgangs der Quote unter 25,0% verringert. mwb researchs Analysten passen ihre Schätzungen an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 2,50 und einem Spek. KAUFEN-Rating . Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





