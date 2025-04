Photon Energy hat seine dritte strategische Investition in das australische Clean-Tech-Unternehmen RayGen Resources getätigt. Photon Energy beteiligt sich mit 2 Mio. AUD an einer Serie-D-Runde über 127 Mio. AUD, die von SLB geleitet wird und an der sich wichtige Akteure wie Equinor Ventures, AGL Energy und Oxy beteiligen. Damit erhöht sich die Gesamtinvestition von Photon Energy auf 7 Mio. AUD und seine Beteiligung beläuft sich auf etwa 5,5 %. Die innovative PV-Ultra-Technologie von RayGen, die sich bereits in Photons Carwarp-Projekt bewährt hat, kombiniert hocheffiziente Solarzellen mit thermischer Speicherung unter Verwendung von Wasser anstelle von Batterien und bietet dadurch Kosten- und Umweltvorteile. Photon setzt diese Technologie in zwei großen PV-Projekten ein: einer 150-MW-Anlage in Südaustralien und einem 250-MWProjekt in Südafrika. Die Investition ist angesichts der Bedeutung von RayGen in der Pipeline von Photon und des potenziellen Werts der Kapitalbeteiligung strategisch sinnvoll. Die Analysten von mwb research bestätigen ihr Spek. KAUFEN-Rating mit einem Kursziel von EUR 1,40 auf der Basis von DCF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV