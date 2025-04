Zum dritten Mal nimmt Photon Energy an einer Beteiligungsrunde von RayGen teil. In dieser Serie-D-Investitionsrunde fließen von Photon Energy 2 Millionen AUD an RayGen. Damit hält die Gesellschaft 5,47 Prozent an RayGen. In der aktuellen Runde sind RayGen insgesamt 127 Millionen AUD zugeflossen. Seit April 2020 sind die beiden Gesellschaften ...

