Investoren-Call - der Vorstand der Noratis AG erläutert Anlegern im Rahmen eines Webcalls am 29.8.2024 um 11:00 Uhr die geplante Restrukturierung der Noratis-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A3H2TV6) sowie ein in Auftrag gegebenes Gutachten in Form eines Independent Business Reviews (IBR) und steht anschließend zudem für weitere Fragen zur Verfügung.

Die für die Anleihegläubigerversammlung (AGV) am 10. September 2024 vorgeschlagene Verlängerung der Noratis-Anleihe 2020/25 bis zum 31.12.2028 verbunden mit einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit für die Emittentin, bietet der Noratis AG nach eigenen Angaben die notwendige Flexibilität bei den vorgesehenen Immobilienverkäufen. Hierdurch können Objektverkäufe zu einem günstigeren Zeitpunkt erfolgen und höhere Mittelzuflüsse aus den Veräußerungen erzielt werden. So könne dann auch die Rückzahlung der Anleihe am Ende der Laufzeitverlängerung gesichert werden.

