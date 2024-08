EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Refresco Deutschland kündigt Akquisition des Mineralbrunnen-Standorts Grüneberg von der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft an



21.08.2024

Pressemitteilung Refresco Deutschland kündigt Akquisition des Mineralbrunnen-Standorts Grüneberg von der Berentzen-Gruppe AG an Mönchengladbach, Deutschland, 21.08.2024 - Refresco Deutschland, einer der größten unabhängigen Getränkeabfüller für Handelsmarken und Marken in Deutschland, gibt bekannt, dass er mit der Vivaris GmbH & Co KG, einer Tochtergesellschaft der Berentzen-Gruppe AG, eine Vereinbarung zur Übernahme des Standorts Grüneberg in Brandenburg geschlossen hat. Neben dem Standort übernimmt Refresco auch die Wassermarken ‚Märkisch Kristall', und ‚Grüneberg Quelle'. In Grüneberg werden aktuell verschiedene Wasserprodukte und Limonaden produziert. Zudem haben sich Refresco und Vivaris auf eine Weiterführung der Produktion der Vivaris-Marke Mio Mio im Rahmen eines Lohnabfüllungsvertrages geeinigt. Ein Abschluss der Transaktion wird zum 31.10.2024 erwartet. Guido Kühne, Geschäftsführer der Refresco Deutschland GmbH kommentiert die Transaktion:

"Diese Akquisition markiert einen wichtigen Schritt im weiteren Ausbau unseres Marken- und Lohnabfüllungsgeschäftes. Der Standort bietet neben einer hervorragenden Quellkapazität auch den Zugang zum Großraum Berlin/Brandenburg und komplettiert unsere Strategie der vollständigen regionalen Abdeckung in Deutschland. Zudem freuen wir uns auf das erfahrene Produktionsteam in Grüneberg."

Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe AG sagt zur Transaktion: "Mit Refresco Deutschland haben wir ein in der Getränkebranche etabliertes und angesehenes Unternehmen als Käufer gefunden. Mit der Fortführung des Geschäftsbetriebes konnten wir unser wichtigstes Ziel für den Standort Grüneberg erreichen. Darüber hinaus freuen wir uns über die neue Lohnfüllpartnerschaft mit Refresco für unsere Produkte der Marke Mio Mio. Durch die Fortführung der Abfüllung in Grüneberg wird die Verfügbarkeit im Osten Deutschlands optimal abgesichert." Über Refresco Die Refresco Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Mönchengladbach gehört als Hersteller von Fruchtsäften, Erfrischungsgetränken und Milchalternativen für Industrie- und Handelskunden zu den führenden Anbietern von Getränkelösungen in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt deutschlandweit rund 1.600 Mitarbeitende an neun Produktions- und zwei Verwaltungsstandorten. Kerngeschäfte sind die Herstellung von Handelsmarken für den Lebensmittelhandel sowie die Getränkeabfüllung für viele Markenunternehmen. Darüber hinaus produziert Refresco Deutschland namhafte Mineralwassermarken wie Fürst Bismarck, hella und St. Michaelis. Das Unternehmen ist Teil der Refresco Gruppe, einem global unabhängigen Anbieter von Getränkelösungen für Handelsmarken und Marken in Europa, Nordamerika und Australien mit mehr als 14.000 Mitarbeitern. Die Refresco Gruppe mit ihrem zentralen Firmensitz in Rotterdam produziert jährlich ein Volumen von 15 Mrd. Litern und tätigt einen Umsatz von 6 Mrd. Euro. In Deutschland werden ca. 2.6 Mrd Liter p.a. abgefüllt. Über Berentzen-Gruppe AG Die Berentzen-Gruppe ist ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. Als einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen blickt die Berentzen-Gruppe auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und ist heute mit bekannten Marken wie Berentzen und Puschkin sowie preisattraktiven Private-Label-Produkten in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke stellt die Unternehmensgruppe Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her und verfügt zudem über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. Unter der Marke Citrocasa bietet die Berentzen-Gruppe in ihrem dritten Geschäftsbereich darüber hinaus innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Pressekontakt:



Refresco

Lydia Schouten

Communications Specialist

Telefon: +49 (0) 2161 2941-396

E-Mail: presse.germany@refresco.com





Berentzen-Gruppe AG

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502-215

E-Mail: pr@berentzen.de





