Zofingen - Der Pharmazulieferer Siegfried hat im ersten Halbjahr 2024 Umsatz und Gewinn leicht gesteigert. Dabei wurden die weggefallenen Corona-bezogenen Umsätze mehr als kompensiert. Für das Gesamtjahr bestätigt Siegfried die Prognosen. Die Verkäufe nahmen im ersten Semester um 2,1 Prozent auf 619,9 Millionen Franken zu, in Lokalwährungen betrug das Plus 3,5 Prozent. Siegfried spricht in einer Mitteilung vom Donnerstag von einer «anhaltend hohen» ...

Den vollständigen Artikel lesen ...