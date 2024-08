Unterföhring (ots) -- Sechs Folgen geben neue exklusive Einblicke in das Hof- und Familienleben von Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits- Einmal um die Welt - das Jungbauernpaar auf großer Japan-Reise- Viele neue Projekte stehen an - von Hühnerzuwachs bis zur Zucht einer eigenen Rinderrasse- Produziert von B28 Produktion für Sky- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/66c49bc172e87b58f6d13589) und hier (https://youtu.be/skKVgULED-0) auf YouTube- Keyart zum Download hierUnterföhring, 22. August 2024 - Eine aufregende Reise nach Japan, neue Tiere und Projekte sowie der ganz normale Familienwahnsinn auf dem Bauernhof - mit der Rückkehr der Sky Original Reality-Dokumentation "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" hat sich das Jungbauern-Paar wieder Großes für ihren Chianinahof vorgenommen. Ab dem 30. September ist die zweite Staffel mit sechs neuen Folgen exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen.Über "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino":Zurücklehnen und die Füße hochlegen? Das gibt es bei Cheyenne und Nino nicht. Wie man sie kennt, haben sich die beiden wieder einiges vorgenommen, um ihren Chianinahof weiter voranzubringen.Cheyenne und Nino möchten ein exklusives Goldlabel für ihr Fleisch gründen und eine neue Rinderrasse züchten - eine Kreuzung aus Chianina und Wagyu-Rindern. Während Nino bei den Chianina-Rindern bereits als Experte gilt, stellt die Zucht der kostbaren Wagyu-Rinder für ihn noch Neuland dar. Daher fliegen Cheyenne und Nino nach Japan, um in die Welt der einzigartigen Rasse sowie in die kulinarische und kulturelle Welt Japans einzutauchen.Doch das ist noch nicht alles: Cheyenne träumt von flauschigem Familienzuwachs für den Chianinahof. Hühner sollen es werden, um endlich eine eigene Zucht anzulegen. Die angehende Landwirtin steht zudem vor den letzten Prüfungen der Landwirtschaftsschule und managt nebenbei noch das Familienleben oder auch mal eine Kalbsgeburt auf dem Hof.Mit diesen und vielen weiteren aufregenden Projekten verspricht die zweite Staffel erneut erstklassige Unterhaltung und faszinierende Einblicke in das etwas andere Familien- und Landleben von Cheyenne und Nino.B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher, Executive Producerin seitens B28 Produktion ist Claudia Weisener, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Ab 30. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.Bildmaterial zum Download hier (https://app.shift.io/review/66c4a283115a3b388a25c134). Keyart zum Download hier (https://app.shift.io/review/66c6e41130ba624c3525d392). Das Copyright lautet: Sky/B 28 Produktion/Stefanie Schumacher 