BayWa Mobility Solutions hat seinen ersten Deutschlandnetz-Standort eröffnet - und damit auch den ersten Ladepark des Deutschlandnetzes in Bayern. In der Gubenerstraße in Augsburg kann ab sofort an vier Hyperchargern mit einer Leistung bis zu 400 kW geladen werden. Die BayWa Mobility Solutions GmbH (BMS) hatte sich im vergangenen September bei der Vergabe der Regionallose das "Bayern-Los" gesichert. Die Deutschlandnetz-Region "Süd-Ost" besteht ...

