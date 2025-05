Es handelt sich um das größte Batteriespeicherprojekt des Münchner Konzerns. Neben einem 300 Megawatt Netzanschluss hat er sich alle erforderlichen Genehmigungen und auch die Flächen gesichert. Baywa re hat sein bisher größtes Batteriespeicherprojekt in Europa verkauft. Gemeinsam mit der niederländischen Tochtergesellschaft Groenleven sei es an das unabhängige Tanklager-Unternehmen Vopak verkauft worden, teilte der Münchner Konzern mit. Groenleven habe das Projekt, das im Norden der Niederlande entstehen soll. bis zur Baureife entwickelt. So sei ein 300 Megawatt Netzanschluss an das Hochspannungsnetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...