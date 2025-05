BayWa r.e. und ihre niederländische Tochtergesellschaft GroenLeven haben ein großflächiges Batteriespeicherprojekt im Norden der Niederlande an das unabhängige Tanklagerunternehmen Vopak verkauft. Es ist das größte Batteriespeicherprojekt von BayWa r.e. in Europa und enthält neben einem 300 Megawatt Netzanschluss alle erforderlichen Genehmigungen und gesicherten Flächen. Das Projekt wurde von GroenLeven bis zur Baureife entwickelt und wird an das Hochspannungsübertragungsnetz von TenneT angeschlossen. ...

