Vevey - Paukenschlag bei Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern erhält überraschend einen neuen Chef. Laurent Freixe übernimmt das Amt per 1. September von Mark Schneider, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Schneider habe sich entschieden, seine Rollen als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung zu stellen und das Unternehmen zu verlasssen, so das Communiqué weiter. Sein Nachfolger Freixe ist seit 1986 für Nestlé tätig. ...

