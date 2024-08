Nestlé - Überraschender Wechsel an der Firmenspitze

Werbung







Nach acht Jahren tritt der Konzern-Chef Mark Schneider von seiner Position zurück.



Am 1. September wird sein Nachfolger Laurent Freixe die Leitung von Nestlé übernehmen, bisher verantwortlich für das Lateinamerika-Geschäft. Vorangegangen waren enttäuschende Ergebnisse in den letzten Quartalen, unter welchen der Aktienkurs nicht unerheblich litt. Freixe's Ziel ist es die Performance zu steigern, sowie neue Marktanteile zu gewinnen. Hierbei legt er seinen Fokus auf ein organisches Wachstum. Zukäufe seien zwar möglich aber nicht das grundlegende Ziel. Vielmehr soll der Konzern durch eigene Kraft in seinen Kernkategorien wachsen. Benötigt werden hierfür vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung, aber auch der digitale Ausbau innerhalb von Nestlé soll verstärkt vorangetrieben werden.









