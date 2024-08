Zandvoort - McLaren-Pilot Lando Norris hat den Großen Preis der Niederlande gewonnen. Der Brite fuhr am Sonntag in Zandvoort vor Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) und Charles Leclerc (Ferrari) über die Ziellinie.Am Start hatte Verstappen bei seiner 200. Grand-Prix-Teilnahme einen Patzer von Norris direkt ausgenutzt und sich die Spitzenposition erobert. In der 18. Runde schlug Norris jedoch zurück, der amtierende Weltmeister konnte der Attacke nichts entgegensetzen. Im weiteren Rennverlauf konnte der McLaren-Pilot einen größeren Vorsprung herausfahren. Verstappen zeigte sich unzufrieden mit seinem Auto. Der Niederländer konnte damit sein Heimrennen erstmals nicht gewinnen.Auf den weiteren Punkterängen landeten am Sonntag Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), George Russell (Mercedes) und Lewis Hamilton (Mercedes). Pierre Gasly (Alpine) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Fernando Alonso (Aston Martin) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Haas) fuhr auf den 11. Platz und verpasste damit knapp die Punkteränge.