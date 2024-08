Nach Darstellung von SMC-Research ist der Net Asset Value von Blue Cap im ersten Halbjahr von 25,03 auf 25,70 Euro je Aktie gestiegen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darin eine Trendwende, rechnet mit einem weiteren Zuwachs auf 30 Euro und den nächsten zwölf Monaten und bestätigt sein Kursziel in dieser Höhe.

Mit dem Halbjahresbericht habe Blue Cap laut SMC-Research die Ende Juli gemeldeten vorläufigen Zahlen vollumfänglich bestätigt. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten um 11 Prozent auf 129,2 Mio. Euro gesunken, der Rückgang des bereinigten EBITDA habe aber auf 3 Prozent bzw. 11,1 Mio. Euro begrenzt werden können. Damit habe sich die Marge von 7,9 auf 8,4 Prozent verbessert. Unter dem Strich sei in den ersten sechs Monaten noch ein Verlust von 0,5 Mio. Euro angefallen, der damit deutlich unter dem Vorjahreswert (-7,8 Mio. Euro) gelegen habe.

Das Management habe die Prognose für 2024 auf dieser Basis bestätigt, die einen Umsatz von 270 bis 290 Mio. Euro und eine adjusted EBITDA-Marge von 8,5 bis 9,5 Prozent vorsehe.

Weiterhin angestrebt seien für dieses Jahr ein bis zwei Exits und Zukäufe, wobei das Unternehmen eingeräumt habe, dass sich die Verkaufsprozesse im gesamten Markt verlängert haben. Während bislang ein erster Verkauf noch im dritten Quartal angestrebt gewesen sei, werde jetzt ein erfolgreicher Abschluss bis zum Jahresende in Aussicht gestellt.

Die Analysten sehen hier einen wichtigen Werttreiber für die Aktie. Zudem sei dank der positiven Entwicklung der Beteiligungen con-pearl und Neschen die Trendwende beim Net Asset Value gelungen, der sich im ersten Halbjahr von 25,03 auf 25,70 Euro je Aktie erhöht habe. Die Analysten sehen den NAV in einem Jahr unverändert bei rund 30 Euro je Aktie, was weiterhin ihrem Kursziel entspreche. Damit konstatieren sie ein hohes Aufwärtspotenzial.

Die Aktie habe zuletzt trotzdem weiter an Boden verloren, was die voraussichtlich ausbleibende Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr widerspiegele und möglicherweise auch die Unsicherheit, ob die Exits im laufenden Jahr tatsächlich umgesetzt werden können. Die Analysten sehen dafür immer noch gute Chancen und bekräftigen ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.8.2024 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.08.2024 um 7:10 Uhr fertiggestellt und am 26.08.2023 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/08/2024-08-26-SMC-Comment-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.