Es kommt Bewegung in Sachen Blue Cap und PartnerFonds. PartnerFonds hält 27,1 Prozent an Blue Cap, ist aber in Liquidation. Seit längerer Zeit gibt es gewisse Unsicherheiten, was mit den gehaltenen Aktien von Blue Cap geschehen soll. Jetzt ist klar, dass PartnerFonds seinen Aktionären einen Aktientausch in Aktien von Blue Cap zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...