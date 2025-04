Die Blue Cap AG (DE000A0JM2M1) steht vor möglichen Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. Der sich in Liquidation befindende Großaktionär PartnerFonds AG ("PartnerFonds") hat der Münchner Beteiligungsgesellschaft seine Pläne mitgeteilt, künftig den Tausch von PartnerFonds-Anteilen in Blue Cap-Aktien zu ermöglichen. Mit einem Anteil von 27,1 Prozent am Grundkapital ist PartnerFonds aktuell der mit Abstand größte Einzelaktionär der Blue Cap - umso bedeutsamer sind die nun angekündigten Pläne für die künftige Aktionärsstruktur.

Schrittweise Verwertung des Blue Cap-Aktienpakets

Basis für den geplanten Aktientausch soll der Verkehrswert der Blue Cap-Aktie bilden. Die notwendigen gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Aktientauschangebot sollen auf der Hauptversammlung von PartnerFonds am 2. Juni 2025 zur Abstimmung gestellt werden. Einer Umsetzung müssen zunächst die Aktionäre in den entsprechenden Tagesordnungspunkten zustimmen, zudem ist der Ablauf einer gesetzlichen Sperrfrist sowie die Bewertung durch einen externen Gutachter erforderlich.

Diese von PartnerFonds initiierte Maßnahme ist ein weiterer Schritt in dessen Verwertungsprozess. Gleichzeitig unterstreicht PartnerFonds damit sein mehrfach kommuniziertes Ziel, die Beteiligung an der Blue Cap kursschonend zu veräußern - eine gute Nachricht für bestehende Aktionäre, die keine plötzlichen Kurseinbrüche durch Großverkäufe befürchten müssen. […] Warum Blue Cap interessant für Value-Investoren sein könnte, lesen Sie weiter auf www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Blue Cap: Großaktionär plant Aktientausch - was kommt dann? erschien zuerst auf Nebenwertewelt.