Großaktionär PartnerFonds AG i.L. plant, seinen Aktionären einen Aktientausch in Blue Cap Aktien zum Verkehrswert anzubieten

Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingen sollen in der Hauptversammlung der PartnerFonds AG geschaffen werden

Maßnahmen bedeuten Fortschritt bei der kursschonenden Verwertung des Blue Cap Aktienpakets

Weiterhin stabiles Aktionariat der Blue Cap mit drei langfristig orientierten Ankeraktionären München, 25. April 2025 - Der sich in Liquidation befindende Großaktionär PartnerFonds AG ("PartnerFonds") teilte der Blue Cap AG ("Blue Cap") seine Pläne mit, seinen Aktionären künftig den Tausch von PartnerFonds Anteilen in Blue Cap Aktien ermöglichen zu wollen. Basis für den Tausch soll der Verkehrswert der Blue Cap Aktie bilden. Die notwendigen gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen für das Aktientauschangebot sollen auf der Hauptversammlung von PartnerFonds am 2. Juni 2025 zur Abstimmung gestellt werden. Dem möglichen Aktientauschangebot geht die Entscheidung der Aktionäre zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten sowie der Ablauf einer gesetzlichen Sperrfrist und die Bewertung durch einen externen Gutachter voraus. PartnerFonds teilte der Blue Cap mit, dass es aus diesem Grund aktuell noch keine weiteren Details zu dem Umtauschangebot gibt. Der Anteil von PartnerFonds am Grundkapital der Blue Cap AG beträgt aktuell 27,1%. Diese von PartnerFonds initiierte Maßnahme ist ein weiterer Schritt in dessen Verwertungsprozess. Gleichzeitig bestätigt PartnerFonds damit sein regelmäßig kommuniziertes Ziel, die Beteiligung an der Blue Cap kursschonend zu veräußern. Die Anteile der übrigen Ankeraktionäre der Blue Cap teilen sich folgendermaßen auf: JotWe GmbH 15,2%

Kreissparkasse Biberach 13,6%

Schüchl GmbH 10,5% Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, kommentiert: "Die Pläne von PartnerFonds bestätigen, dass die Beteiligung an der Blue Cap geordnet und marktverträglich verwertet wird. Die durch PartnerFonds angestoßenen Schritte sind somit auch für die Blue Cap ein positives Signal. Sie eröffnen zudem die Chance, den Kreis unserer Aktionäre zu erweitern. Mit unseren drei langfristig orientierten Ankeraktionären bleibt unsere Aktionärsstruktur dabei stabil." Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Kunststofftechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de



