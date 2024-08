Unterföhring (ots) -Zwei Desserts in nur zwei Stunden zu einer Torte vereinen? "Ich bekomme alles gebacken!" sagt die selbstbewusste Hobbybäckerin Anna-Lisa (21) aus Reichertshausen. Für die erste Challenge der Show "Das große Backen", am Mittwoch 28. August 2024, in SAT.1, hat sich die 21-Jährige etwas besonders Raffiniertes einfallen lassen: Tiramisu trifft Zupfkuchen. Ihre Kreation kombiniert Schoko-Mürbeteig und Biskuitboden, gefüllt mit einer Zupfkuchen-Creme und getoppt mit Tiramisu-Creme und Granatapfel-Gel. Kann Anna-Lisa die Jury rund um Torten-Expertin Betty Schliephake-Burchardt und Spitzen-Pâtissier Christian Hümbs mit ihrer Dessert-Komposition überzeugen?Im SAT.1-Backzelt stehen Anna-Lisa neun starke Konkurrent:innen gegenüber:- "Omis-Liebling" Patrik (20) aus Lathen will bei Jurorin Betty Schliephake-Burchardt mit kreativen Deko-Elementen punkten- Lehramt-Studentin Vanessa (23) aus Lüneburg begeistert mit vollständig veganen Back- und Tortenkreationen- Kann der italienische Sunnyboy Samuel (25) aus Frankfurt am Main Christian Hümbs mit seiner Pistazien-Kreation überzeugen?- Fachärztin Sibylle (36) aus Raschau-Markersback beschreibt ihren Tortenstil als blumig und feminin- Back to Basiscs! Für den erfahrenen Bäcker Fabian (31) aus Friedberg zählen die richtigen Back-Basics aber vor allem der Geschmack- Familienmensch Lydia (29) aus Heilbronn backt leidenschaftlich gern herzhafte Backkreationen nach den Rezepten ihrer Mutter- Kann Back-Frischling Florian (36) aus Konzell, der erst seit drei Jahren backt, in der technischen Prüfung beeindrucken?- Ruhepol Sonja (54) aus Bad Iburg hat einen Fabel für Fondant-Dekoraktionen- Für Vierfach-Mama Sandra (36) aus Emmingen-Liptingen ist das Backen eine AuszeitDie zehn besten Hobbybäcker:innen 2024 kämpfen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Enie van de Meiklokjes moderiert. Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bewerten die Back-Kunstwerke.Weitere Infos zu den zehn Hobbybäcker:innen: http://presse.sat1.de/Backen2024"Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken."Das große Backen", die 12. Staffel, ab Mittwoch, 28. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab streamen auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5850881