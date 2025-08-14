

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2025 / 11:07 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Femke Nachname(n): van Bentveld

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Hubertus M. Nachname(n): Habets Position: Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden (Group CEO), Hubertus M. Habets

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ProSiebenSat.1 Media SE

b) LEI

529900NY0WWQUKOMWQ37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PSM7770

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,90 EUR 12.640,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,90 EUR 12.640,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





