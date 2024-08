Zürich - Die TX Group hat den Abbau von rund 200 Vollzeitstellen in den Druckereien ihrer Tochtergesellschaft Tamedia angekündigt. Auf den Redaktionen seien zudem 90 Stellen betroffen, wie der Konzern mitteilte. Der Abbau erfolgt unter Vorbehalt eines Konsultationsverfahrens, wie die TX Group am Dienstag in ihrer Medienmitteilung zum Halbjahresabschluss schrieb. Es würden Sozialpläne angewendet. Dazu gehöre auch die Möglichkeit von Frühpensionierungen. ...

