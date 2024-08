Zürich - Tamedia baut 290 Vollzeitstellen ab. 90 Vollzeitstellen betreffen die Redaktion, 200 die Druckereien. So werden die Druckzentren in Bussigny VD und Zürich geschlossen. Die Berufsverbände reagierten empört und verlangten eine Korrektur der Unternehmensstrategie. Auf welchen Redaktionen wie viele Stellen gestrichen werden, gab CEO Jessica Peppel-Schulz am Dienstag in Zürich vor den Medien noch nicht bekannt. Zuerst warte Tamedia das Konsultationsverfahren ...

