Stockholm, 28. August 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit Boliden AB [BOL:STO] (kurz: Boliden) einen unverbindlichen Abnahmevertrag für sein Hautalampi Batteriemineralprojekt in Finnland abgeschlossen hat. Der Vertrag ist mindestens 10 Jahre gültig. Eurobattery Minerals CEO Roberto García Martinez sagt, dass der Abschluss des Vertrags mit einem Branchenriesen wie Boliden ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen ist. "Heute ist ein außergewöhnlicher Tag für Eurobattery Minerals, für die Gemeinde Outokumpu und für die Zukunft des verantwortungsvollen Bergbaus in Europa. Es ist eine fantastische Leistung für das Team des Unternehmens. Der Abnahmevertrag mit Boliden schafft die entscheidenden Voraussetzungen für die geplante CO2-freie Produktion kritischer Rohstoffe in unserem finnischen Batteriemineralprojekt. Während unserer Verhandlungen mit Boliden haben wir eine enge Beziehung aufgebaut und freuen uns auf eine fruchtbare zukünftige Zusammenarbeit. Boliden ist ein sehr wichtiger Partner, der seine Bemühungen und Ambitionen für Europa und die nordischen Länder verstärkt hat. Ihr strategischer Fokus und ihre Vision stehen im Einklang mit unseren eigenen Zielen und Werten. Dies war der erste Schritt im Prozess und wir arbeiten weiterhin an möglichen Abnahmeverträgen für Nickel und Kobalt", fährt Roberto García Martínez fort. Informationen zum unverbindlichen 10-Jahres-Abnahmevertrag Der Vertrag mit Boliden wurde von unserer Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy geschlossen, die zu 100 % im Besitz von Eurobattery Mineral ist. Der Vertrag bezieht sich auf eine langfristige Kaufvereinbarung für die Hautalampi Konzentrate. Bei der Bewertung ist Boliden von einem Vertrag für die gesamte Kupferkonzentratproduktion und einer langfristigen Laufzeit von mindestens 10 Jahren ausgegangen. Die Konzentrate werden von den Boliden Kupferhütten in Harjavalta, Finnland, und/oder in Rönnskär, Schweden, verarbeitet Über das Batteriemineralprojekt in Hautalampi Das Hautalampi-Projekt und seine Mineralisierung liegt 345 km entfernt von Helsinki im bekannten Outokumpu Mining Camp. Die Mineralisierung befindet sich in derselben Region wie die bekannte Keretti-Mine, in der zwischen 1912 und 1989 etwa 28,5 Millionen Tonnen Kupfererz abgebaut wurden. Das Projekt besteht aus einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von 277 Hektar, die Kobalt, Nickel und Kupfer enthält. Eine Vormachbarkeitsstudie von 2023 zeigt, dass Eurobattery Minerals etwa 500.000 Tonnen Erz aus der Untertagemine pro Jahr produzieren wird, bei einer erwarteten Nutzungsdauer der Mine von +12 Jahren. Die Mineralressourcen wurden nach der UNFC in die höchsten Kategorien als rentable Bergbauprojekte eingestuft. Der Antrag auf eine Umweltgenehmigung wurde Ende April 2024 eingereicht. Über Boliden AB Bolidens Vision ist es, der klimafreundlichste und angesehenste Metallanbieter der Welt zu sein. Das Unternehmen ist ein europäischer Produzent nachhaltiger Metalle. Es ist in den Bereichen Exploration, Minen, Schmelzen und Recycling tätig und wird von seinen Werten geleitet, die Sorgfalt, Mut und Verantwortung sind. Boliden beschäftigt rund 6.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund SEK 80 Milliarden. Die Aktie ist im Large-Cap-Segment der NASDAQ OMX Stockholm notiert. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



