Mainz - Das Medizin-Unternehmen Biontech erwartet weitere Anpassungen der Corona-Impfstoffe. "Die gestiegene Zahl an Infektionen in den Sommermonaten deutet darauf hin, dass Corona-Infektionen nicht nur saisonal, sondern vielmehr das ganze Jahr über auftreten können", sagte Biontechs Vorstandsvorsitzender Ugur Sahin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ).Deshalb sei es notwendig, die Impfstoffe jedes Jahr anzupassen und auch über Kombinationsimpfstoffe nachzudenken. "Wir sind bei Corona dort angekommen, wo wir es erwartet und was wir damals als die neue Normalität bezeichnet hatten. Das Virus mutiert stetig, ähnlich wie bei den Grippeviren", sagte er der FAZ.Covid-19 betreffe medizinisch weiterhin viele Menschen. "Die Infektionsraten sind in den vergangenen Monaten angestiegen", sagte Sahin. Die meisten Betroffenen hätten eher milde Verläufe. Es gebe jedoch immer noch schwerere Erkrankungen und Hospitalisierungen durch Covid-19. "Long Covid ist ebenfalls ein Thema." Der medizinische Bedarf bestehe nach wie vor. "Um ihn zu adressieren, braucht es aber keine wissenschaftlichen Durchbrüche grundsätzlicher Natur wie zu Beginn der Pandemie, sondern Weiterentwicklung und Feinoptimierung als Teil des Produktzyklus."